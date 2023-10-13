Панарин признан второй звездой матча «Баффало» — «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Баффало» — «Рейнджерс» (1:5).

Второй звездой встречи признан российский нападающий Артемий Панарин, который в составе победителей забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Возглавил тройку форвард Крис Крайдер, который набрал 3 (2+1) очка. Замкнул тройку форвард «Сэйбрз» Джон-Джейсон Петерка, забросивший единственнуй шайбу проигравшей команды.