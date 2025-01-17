Панарин признан третьей звездой матча с «Ютой»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (5:3).

33-летний россиянин оформил дубль, забив второй гол в пустые ворота. Первой звездой признан форвард Крис Крайдер, на счету которого победная шайба. Вторая звезда — нападающий «Юты» Матиас Маччелли, оформивший дубль.

В текущем сезоне Панарин провел 42 матча, в которых набрал 47 (19+28 ) очков.