Панарин признан третьей звездой матча с «Ванкувером»

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:3 ОТ).

31-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард Мика Зибанежад, набравший 3 (1+2) очка. Вторая звезда — защитник «Кэнакс» Филип Гронек, у которого две результативные передачи.

В текущем сезоне Панарин провел 8 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков.