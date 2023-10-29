Панарин признан третьей звездой матча с «Ванкувером»
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:3 ОТ).
31-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард Мика Зибанежад, набравший 3 (1+2) очка. Вторая звезда — защитник «Кэнакс» Филип Гронек, у которого две результативные передачи.
В текущем сезоне Панарин провел 8 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|12
|2
|Каролина
|9
|5
|4
|10
|3
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|9
|4
|Айлендерс
|7
|4
|3
|9
|5
|Филадельфия
|8
|4
|4
|9
|6
|Коламбус
|8
|3
|5
|8
|7
|Вашингтон
|7
|3
|4
|7
|8
|Питтсбург
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|7
|1
|15
|2
|Торонто
|8
|5
|3
|11
|3
|Монреаль
|8
|5
|3
|11
|4
|Детройт
|9
|5
|4
|11
|5
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|6
|Флорида
|7
|4
|3
|8
|7
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|8
|Баффало
|8
|3
|5
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|7
|6
|1
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|8
|4
|4
|9
|4
|Нэшвилл
|8
|4
|4
|8
|5
|Миннесота
|8
|3
|5
|8
|6
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|7
|Аризона
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|7
|1
|15
|2
|Ванкувер
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|7
|4
|3
|9
|4
|Анахайм
|8
|4
|4
|8
|5
|Сиэтл
|9
|2
|7
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|1
Результаты / календарь
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
|29.10
|01:00
|
Флорида – Сиэтл
|3 : 2
|29.10
|02:00
|
Монреаль – Виннипег
|4 : 3 Б
|29.10
|02:00
|
Питтсбург – Оттава
|2 : 5
|29.10
|02:00
|
Нэшвилл – Торонто
|3 : 2 ОТ
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|0 : 2
|29.10
|02:00
|
Бостон – Детройт
|4 : 1
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|3 : 4 ОТ
|29.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Вегас
|- : -
|29.10
|20:00
|
Баффало – Колорадо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|7
|18
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|9
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|9
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|9
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|8
|8
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|8
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32
Новости