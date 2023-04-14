Панарин признан третьей звездой матча с «Торонто»

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:3).

31-летний россиянин забросил одну шайбу. Первой звездой признан форвард «Мэйпл Ливз» Ноэль Аччиари, забивший победный гол. Вторая звезда — форвард «Торонто» Вильям Нюландер, на счету которого один гол.

В текущем сезоне Панарин провел 82 матча, в которых набрал 92 (29+63) очка.