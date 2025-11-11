Панарин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Нэшвилл»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (6:3), сообщает пресс-служба лиги.

34-летний форвард забил два гола. В сезоне-2025/26 у Панарина 12 (5+7) очков в 17 матчах.

Первой звездой матча признали форварда «Рейнджерс» Алексиса Лафренье, у которого гол и две передачи, а второй — его партнера, нападающего Винса Трочека, который отдал две результативные передачи.