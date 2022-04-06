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Сегодня, 06:08

Панарин признан третьей звездой матча «Нью-Джерси» — «Айлендерс»

Роман Шишов
Корреспондент
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:1).

30-летний россиянин отдал две результативные передачи.

Первой зездой стал его партнер по команде Крис Крайдер, у которого 2 (1+1) очка. Второй звездой стал еще один форвард «Рейнджерс», Райан Строум, забивший гол.

Панарин в этом сезоне провел 66 матчей, в которых набрал 84 (19+65) очков.

Артемий Панарин
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 98
2 Рейнджерс 71 45 26 96
3 Питтсбург 71 41 30 92
4 Вашингтон 69 37 32 84
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 71 33 38 72
7 Филадельфия 70 22 48 55
8 Нью-Джерси 70 24 46 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 70 45 25 96
3 Тампа-Бэй 69 43 26 93
4 Бостон 70 44 26 93
5 Детройт 70 27 43 63
6 Баффало 71 26 45 63
7 Оттава 69 26 43 58
8 Монреаль 70 19 51 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 69 39 30 88
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Даллас 69 40 29 83
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 69 41 28 91
2 Лос-Анджелес 72 38 34 86
3 Эдмонтон 70 40 30 85
4 Вегас 71 39 32 82
5 Ванкувер 70 32 38 74
6 Анахайм 71 28 43 68
7 Сан-Хосе 68 29 39 66
8 Сиэтл 69 22 47 50
Результаты / календарь
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
6.04 02:00
Баффало – Каролина
 4 : 2
6.04 02:00
Монреаль – Оттава
 3 : 6
6.04 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
1 : 3
6.04 02:00
Питтсбург – Колорадо
 4 : 6
6.04 02:00
Филадельфия – Коламбус
 2 : 4
6.04 02:00
Флорида – Торонто
 7 : 6 ОТ
6.04 02:30
Детройт – Бостон
 5 : 3
6.04 03:00
Нэшвилл – Миннесота
 6 : 2
6.04 03:30
Даллас – Айлендерс
3 : 2
6.04 05:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 69 105
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 71 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 46 2.14
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 55 2.16
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