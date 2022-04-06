Панарин признан третьей звездой матча «Нью-Джерси» — «Айлендерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:1).

30-летний россиянин отдал две результативные передачи.

Первой зездой стал его партнер по команде Крис Крайдер, у которого 2 (1+1) очка. Второй звездой стал еще один форвард «Рейнджерс», Райан Строум, забивший гол.

Панарин в этом сезоне провел 66 матчей, в которых набрал 84 (19+65) очков.