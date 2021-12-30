Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Рейнджерс» (4:3). Третьей звездой встречи признан российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин. Он отметился голом и голевой передачей.

Второй звездой матча стал защитник «Пантерз» Маккензи Уигар, который забросил одну шайбу. Первой звездой признан Энтони Даклер, отметившийся одним голом.