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Панарин признан третьей звездой матча «Флорида» — «Рейнджерс»

06:16
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Рейнджерс» (4:3). Третьей звездой встречи признан российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин. Он отметился голом и голевой передачей.

Второй звездой матча стал защитник «Пантерз» Маккензи Уигар, который забросил одну шайбу. Первой звездой признан Энтони Даклер, отметившийся одним голом.

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Евгений Козинов все материалы автора
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