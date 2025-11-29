Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

В гостевом матче регулярного чемпионата против «Бостона» (6:2) 34-летний россиянин отметился голом и тремя результативными передачами.

Второй звездой признан вратарь «Нью-Джерси» Джейк Аллен, который в игре с «Баффало» (5:0) отразил 42 броска и оформил «сухой» матч.

Первой звездой дня стал Сет Джарвис из «Каролины». Форвард в матче с «Виннипегом» (5:1) оформил хет-трик.