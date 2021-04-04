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Панарин признан первой звездой проигранного матча против «Баффало»

05:56
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:3 Б).

Россиянин оформил дубль в матче. Второй звездой признан защитник Адам Фокс, третья звезда — форвард «Сэйбрз» Кейси Миттельштадт.

После этого матча «Рейнджерс» с 39 очками занимают шестое место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 22 очками — на восьмой строчке.

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