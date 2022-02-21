Панарин признан первой звездой матча с «Оттавой»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (2:1).

30-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка, забросив победную шайбу. Второй звездой стал его партнер по атаке Райан Строум, третья звезда — форвард «Сенаторз» Тим Штютцле.

В текущем сезоне Панарин провел 45 матчей, в которых набрал 55 (14+41) очков.