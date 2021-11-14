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Панарин признан первой звездой матча с «Коламбусом»

Артемий Панарин признан первой звездой матча НХЛ «Рейнджерс» — «Коламбус»
06:12
Артемий Панарин празднует одну из шайб в ворота «Коламбуса». Фото Instagram
Артемий Панарин празднует одну из шайб в ворота «Коламбуса». Фото Instagram
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:3).

Россиянин отличился дублем в ворота «Блю Джекетс».

Второй звездой встречи стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого также два гола.

Третья звезда — защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, сделавший две результативных передачи.

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Иван Торопцев все материалы автора
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