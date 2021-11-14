Панарин признан первой звездой матча с «Коламбусом»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:3).

Россиянин отличился дублем в ворота «Блю Джекетс».

Второй звездой встречи стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого также два гола.

Третья звезда — защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, сделавший две результативных передачи.