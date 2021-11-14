Панарин признан первой звездой матча с «Коламбусом»
Артемий Панарин признан первой звездой матча НХЛ «Рейнджерс» — «Коламбус»
06:12
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:3).
Россиянин отличился дублем в ворота «Блю Джекетс».
Второй звездой встречи стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого также два гола.
Третья звезда — защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, сделавший две результативных передачи.
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