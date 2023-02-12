Панарин признан первой звездой матча с «Каролиной»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

31-летний россиянин набрал 5 (4+1) очков. Второй звездой признан форвард Винсент Трочек, сделавший две результативные передачи. Третья звезда — форвард «Харрикейнз» Тейву Теравяйнен, у которого один забитый гол.

В текущем сезоне Панарин провел 53 матча, в которых набрал 59 (16+43) очков.