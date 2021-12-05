Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Панарин признан первой звездой матча с «Чикаго», Георгиев — вторая звезда

06:59
Артемий Панарин (справа) и Мика Зибанежад. Фото ХК «Рейнджерс»
Артемий Панарин (справа) и Мика Зибанежад. Фото ХК «Рейнджерс»
Теги:

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:2).

Россиянин поучаствовал во всех голах своей команды, на его счету 2 результативных передачи и победная шайба.

Второй звездой встречи стал вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 25 из 27 бросков по своим воротам.

Третья звезда — форвард «Рейнджерс» Райан Строум, на счету которого гол и 2 результативных передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
«Я в бешенстве, она стучала мне по палкам». Йохауг проиграла 0,3 секунды и винит в этом русскую лыжницу
Пилот НАТО обратился за помощью психолога после встречи с российским Су-30СМ
0