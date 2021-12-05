Панарин признан первой звездой матча с «Чикаго», Георгиев — вторая звезда
06:59
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:2).
Россиянин поучаствовал во всех голах своей команды, на его счету 2 результативных передачи и победная шайба.
Второй звездой встречи стал вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 25 из 27 бросков по своим воротам.
Третья звезда — форвард «Рейнджерс» Райан Строум, на счету которого гол и 2 результативных передачи.
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