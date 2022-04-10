Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Оттава»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Оттава» (5:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский нападающий Артемий Панарин. 30-летний россиянин забросил одну щайбу и сделал две голевые передачи.

Второй звездой стал форвард Крис Крайдер, который забросил две шайбы. Замкнул тройку защитник Райан Линдгрен, сделавший две голевые преедачи.