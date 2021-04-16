Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»
05:19
Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» (4:0). Все трое были выбраны из состава победителей.
Российский нападающий Артемий Панарин стал первой звездой. Он отметился двумя голами и голевой передачей.
Второй звездой встречи признан российский голкипер Игорь Шестеркин, который отразил все 16 бросков по своим воротам.
Замкнул тройку форвард Колин Блэкуэлл. На его счету 3 голевые передачи.
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