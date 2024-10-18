Панарин признан первой звездой матча «Детройт» — «Рейнджерс»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроком матча регулярного чемпионата «Детройт» — «Рейнджерс» (2:5). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский нападающий Артемий Панарин, который забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой стал форвард Винсент Трошек, набравший 4 (1+3) очка. Замкнул тройку защитник Адам Фокс с тремя результативными передачами.