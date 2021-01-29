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Панарин признан первой звездой матча «Баффало» — «Рейнджерс»

06:27
29 января. &quot;Баффало&quot; - &quot;Рейнджерс&quot; - 2:3. Артемий Панарин. Фото nhl.com
29 января. &quot;Баффало&quot; - &quot;Рейнджерс&quot; - 2:3. Артемий Панарин. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Баффало» — «Рейнджерс» (2:3). Первой звездой стал российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин, отметившийся голом и голевой передачей.

Второй звездой признан вратарь «Сэйбрз» Линус Улльмарк, сделавший 36 сэйвов. Замкнул тройку лучших Алексис Лафреньер, забросивший одну шайбу за «Рейнджерс».

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