Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Баффало» — «Рейнджерс» (2:3). Первой звездой стал российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин, отметившийся голом и голевой передачей.

Второй звездой признан вратарь «Сэйбрз» Линус Улльмарк, сделавший 36 сэйвов. Замкнул тройку лучших Алексис Лафреньер, забросивший одну шайбу за «Рейнджерс».