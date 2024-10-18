Панарин признан первой звездой игрового дня НХЛ, Кучеров — третьей

Пресс-служба НХЛ назвала звезд игрового дня НХЛ.

Первой звездой признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который оформил хет-трик и сделал голевую передачу в матче против «Детройта» (5:2).

Второй звездой стал голкипер «Сент-Луиса» Джоэль Хофер, который отыграл на ноль матч против «Айлендерс», отразив 34 броска.

Третьей звездой признан еще один россиянин Никита Кучеров. Форвард «Тампы» отметился дублем в матче против «Вегаса» (4:3).