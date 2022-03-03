Панарин признан первой звездой дня в НХЛ, Радулов стал второй звездой

Два российских хоккеиста попали в список трех лучших игроков дня в НХЛ.

Первой звездой дня признан форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, который отличился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (5:3).

Второй звездой дня стал нападающий «Далласа» Александр Радулов, на счету которого победная шайба в игре против «Лос-Анджелеса» (4:3).

Третья звезда дня — вратарь «Баффало» Крэйг Андерсон, отразивший 29 из 30 бросков по своим воротам в матче против «Торонто» (5:1).