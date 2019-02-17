Панарин признан первой звездой дня в НХЛ, Малкин - третьей

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой дня признан форвард "Коламбуса" Артемий Панарин. В матче с "Чикаго" (5:2) он сделал дубль и отдал результативную передачу. Он преодолел отметку в 300 очков в НХЛ.

Вторая звезда дня - форвард "Филадельфии" Трэвис Конекны. В его активе дубль в матче с "Детройтом" (6:5 ОТ), в том числе победная шайба в овертайме.

Третьей звездой дня стал еще один россиянин, форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин. В его активе 3 (2+1) очка в матче с "Калгари" (4:5).

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