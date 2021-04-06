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Панарин признан первой российской звездой недели НХЛ

09:09
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой российской звездой недели в НХЛ, информирует русскоязычная версия сайта лиги. В трех матчах 29-летний форвард забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в 26 играх этого сезона он набрал 36 (11+25) очков.

Второй звездой признан форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. У него три гола и одна передача в четырех матчах. В 36 матчах сезона он забросил 14 шайб и отдал 17 результативных передач.

Замкнул тройку лучших российских игроков НХЛ вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, который отразил 79 бросков из 82 и одержал две победы, продлив личную победную серию до трех игр. Победная серия «Флориды» достигла шести матчей, а команда вышла на первое место в общей таблице лиги.

В нынешнем сезоне Бобровский принял участие в 22 матчах и одержал 15 побед.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/panarin-kaprizov-bobrovsky-voshli-v-trojku-rossijskikh-zvezd-nedeli-nhl/c-323283062

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