Панарин — о буллите в матче с «Монреалем»: «Я запаниковал»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал реализованный буллит в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:4 ОТ).

34-летний россиянин реализовал буллит на 20-й минуте игры и сделал счет 2:3.

«Честно говоря, я запаниковал», — приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

В сезоне-2025/26 на счету форварда 33 матча, в которых отметился 11 голами и 22 результативными передачами.