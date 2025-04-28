Панарин: «Мечтаю сыграть на Олимпиаде»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в комментарии для «СЭ» поделился своей мечтой сыграть на Олимпийских играх.
— Меньше года до Олимпийских игр. Ждете решения по допуску российской сборной?
— Конечно. Так получилось, что я не был ни на одной Олимпиаде. Хотя в целом шансы были попасть в команду. Поэтому я жду этого, мне очень хочется этого. Это одна из мечт.
— Могут ли игроки НХЛ повлиять через профсоюз на возможное проведение матчей между игроками НХЛ и КХЛ?
— Иерархия везде, в нашей стране и в другой. Игроки не могут на это повлиять. Всем надо забастовку устраивать, но для этого нужен лидер, который перестал играть в хоккей, ходил и собирал митинги. Таких лидеров нет, поэтому как решат, так и решат. Я надеюсь, что все будет в положительную сторону.
В составе национальной команды 33-летний форвард выиграл две бронзовые (2016, 2017), а также одну серебряную медаль чемпионата мира (2015).
Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|16
|11
|5
|23
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Филадельфия
|15
|8
|7
|18
|5
|Айлендерс
|16
|8
|8
|18
|6
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|18
|7
|Вашингтон
|16
|8
|8
|17
|8
|Коламбус
|16
|8
|8
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|16
|10
|6
|22
|2
|Бостон
|18
|11
|7
|22
|3
|Оттава
|17
|8
|9
|20
|4
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|18
|5
|Детройт
|16
|9
|7
|18
|6
|Флорида
|16
|8
|8
|17
|7
|Торонто
|17
|8
|9
|17
|8
|Баффало
|15
|5
|10
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|17
|11
|6
|27
|2
|Даллас
|17
|10
|7
|23
|3
|Виннипег
|16
|10
|6
|20
|4
|Чикаго
|16
|8
|8
|19
|5
|Юта
|16
|9
|7
|18
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|16
|11
|5
|23
|2
|Лос-Анджелес
|17
|8
|9
|20
|3
|Сиэтл
|16
|7
|9
|19
|4
|Сан-Хосе
|17
|8
|9
|19
|5
|Вегас
|15
|7
|8
|18
|6
|Эдмонтон
|17
|7
|10
|18
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|18
|4
|14
|10
|12.11
|03:00
|Монреаль – Лос-Анджелес
|1 : 5
|12.11
|03:00
|Оттава – Даллас
|2 : 3 ОТ
|12.11
|03:00
|Каролина – Вашингтон
|1 : 4
|12.11
|03:00
|Бостон – Торонто
|5 : 3
|12.11
|04:00
|Сент-Луис – Калгари
|3 : 2
|12.11
|04:00
|Миннесота – Сан-Хосе
|1 : 2 ОТ
|12.11
|05:30
|Колорадо – Анахайм
|4 : 1
|12.11
|06:00
|Ванкувер – Виннипег
|3 : 5
|12.11
|06:00
|Сиэтл – Коламбус
|1 : 2 Б