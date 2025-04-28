Хоккей
Милан-2026

28 апреля, 21:00

Панарин: «Мечтаю сыграть на Олимпиаде»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в комментарии для «СЭ» поделился своей мечтой сыграть на Олимпийских играх.

Артемий Панарин.«Я не был ни на одной Олимпиаде. Попасть туда — моя мечта».

— Меньше года до Олимпийских игр. Ждете решения по допуску российской сборной?

— Конечно. Так получилось, что я не был ни на одной Олимпиаде. Хотя в целом шансы были попасть в команду. Поэтому я жду этого, мне очень хочется этого. Это одна из мечт.

— Могут ли игроки НХЛ повлиять через профсоюз на возможное проведение матчей между игроками НХЛ и КХЛ?

— Иерархия везде, в нашей стране и в другой. Игроки не могут на это повлиять. Всем надо забастовку устраивать, но для этого нужен лидер, который перестал играть в хоккей, ходил и собирал митинги. Таких лидеров нет, поэтому как решат, так и решат. Я надеюсь, что все будет в положительную сторону.

В составе национальной команды 33-летний форвард выиграл две бронзовые (2016, 2017), а также одну серебряную медаль чемпионата мира (2015).

Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.

Артемий Панарин
Хоккей
Сборная России по хоккею
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
  • хурма(сельдерей)

    Панарин: «Мечтаю сыграть на Олимпиаде» ======================================= у тебя уже есть мечта...это НХЛ зачем тебе олимпиада

    02.06.2025

  • Kosta71

    Хотел бы сыграть - сыграл бы. А так языком молоть.

    29.04.2025

  • ValeraK

    В 2058 сыграет)

    28.04.2025

  • Спринт

    Мечта сыграть на Олимпиаде, скорее всего, невыполнима. Допустят, максимум, на ЗОИ-2034 . Панарину уже будет поздновато играть в сборной.

    28.04.2025

    • Панарин — о причинах неуспешного сезона «Рейнджерс»: «Много факторов сложилось»

    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: трансляция матча НХЛ онлайн
