Панарин: «Мечтаю сыграть на Олимпиаде»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в комментарии для «СЭ» поделился своей мечтой сыграть на Олимпийских играх.

— Меньше года до Олимпийских игр. Ждете решения по допуску российской сборной?

— Конечно. Так получилось, что я не был ни на одной Олимпиаде. Хотя в целом шансы были попасть в команду. Поэтому я жду этого, мне очень хочется этого. Это одна из мечт.

— Могут ли игроки НХЛ повлиять через профсоюз на возможное проведение матчей между игроками НХЛ и КХЛ?

— Иерархия везде, в нашей стране и в другой. Игроки не могут на это повлиять. Всем надо забастовку устраивать, но для этого нужен лидер, который перестал играть в хоккей, ходил и собирал митинги. Таких лидеров нет, поэтому как решат, так и решат. Я надеюсь, что все будет в положительную сторону.

В составе национальной команды 33-летний форвард выиграл две бронзовые (2016, 2017), а также одну серебряную медаль чемпионата мира (2015).

Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.