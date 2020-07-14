Панарин претендует на награду лучшему игроку сезона

Стали известны претенденты на награду «Тед Линсдей Эворд». Приз вручается самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ.

На него претендуют: Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Артемий Панарин («Рейнджерс»). В 69 матчах россиянин набрал 95 (32+63) очков при показателе полезности «+36». Он проводит первый сезон за команду.

В прошедшем сезоне обладателем награды стал форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина три подобных награды, у нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — одна.