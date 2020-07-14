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Панарин претендует на награду лучшему игроку сезона

14 июля 2020, 17:41
Артемий Панарин. Фото nhl.com
Артемий Панарин. Фото nhl.com
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Стали известны претенденты на награду «Тед Линсдей Эворд». Приз вручается самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ.

На него претендуют: Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Артемий Панарин («Рейнджерс»). В 69 матчах россиянин набрал 95 (32+63) очков при показателе полезности «+36». Он проводит первый сезон за команду.

В прошедшем сезоне обладателем награды стал форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина три подобных награды, у нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — одна.

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