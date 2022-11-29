Панарин прервал 12-матчевую безголевую серию в НХЛ

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

Таким образом, 31-летний россиянин прервал свою серию из 12 матчей без забитых голов.

На данный момент на счету Панарина 25 (6+19) очков в 23 матчах сезона.