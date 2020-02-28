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Панарин повторил личный рекорд. «Рейнджерс» осталось провести еще 19 матчей

08:01
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» в гостях победил «Монреаль» со счетом 5:2. В составе клуба из Нью-Йорка две голевых передачи сделал нападающий Артемий Панарин.

Россиянин продлил свою результативную серию до 11 матчей. Всего в нынешней регулярке форвард набрал 87 (32+55) очков и повторил свой личный бомбардирский рекорд, который установил в прошлом сезоне в составе «Коламбуса».

До конца регулярного чемпионата «Рейнджерс» осталось провести 19 матчей.

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