Панарин повторил клубный рекорд «Рейнджерс» 46-летней давности

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайм Дакс» (6:4).

Как сообщает пресс-служба клуба, 30-летний россиянин повторил клубное достижение 46-летней давности. Россиянин отдал восемь результативных передач в четырех первых матчах НХЛ.

Игроками «Рейнджерс», которым покорялось подобное достижение, были Род Гилберт в сезоне-197677 и Фил Гойетт в сезоне-1966/67.

В текущем сезоне НХЛ Панарин провел в составе команды 4 матча и набрал 10 (2+8) очков.