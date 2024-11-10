Панарин повторил достижение Овечкина и Макдэвида в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

Таким образом, 33-летний россиянин набирает 90 очков за календарный год четвертый раз подряд. Он стал третьим действующим игроком по этому показателю: ранее это удавалось Александру Овечкину (5 сезонов, 2006-2010) и Коннору Макдэвиду (4 сезона, 2021-2024).

На данный момент на счету Панарина 20 (9+11) очков в 13 матчах сезона.