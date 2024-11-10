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Сегодня, 04:27

Панарин повторил достижение Овечкина и Макдэвида в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

Таким образом, 33-летний россиянин набирает 90 очков за календарный год четвертый раз подряд. Он стал третьим действующим игроком по этому показателю: ранее это удавалось Александру Овечкину (5 сезонов, 2006-2010) и Коннору Макдэвиду (4 сезона, 2021-2024).

На данный момент на счету Панарина 20 (9+11) очков в 13 матчах сезона.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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