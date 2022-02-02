Панарин повторил достижение Гретцки по результативности в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 50-е очко в нынешнем сезоне НХЛ.

Российский форвард сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата против «Флориды».

30-летний россиянин стал четвертым незадрафтованным игроком в истории лиги, которому удалось набрать 50 или более очков в семи сезонах подряд. До него это удавалось Уэйну Гретцки, Петеру Штястны и Майку Райдли.

Artemi Panarin became just the fourth undrafted player to begin his career with 7+ consecutive 50-point seasons, joining Wayne Gretzky (15: 1979-80 — 1993-94), Peter Stastny (12: 1980-81 — 1991-92) and Mike Ridley (9: 1985-86 — 1993-94).#NHLStats: https://t.co/eHZV2zqIER https://t.co/tz4rSU4kLB — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 2, 2022

На счету Панарина 12 голов и 38 результативных передач в 42 матчах сезона-2021/22. Россиянин выступает в НХЛ с сезона-2015/16, в каждом из сезонов в лиге он набирал более 50 очков.