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Сегодня, 05:15

Панарин повторил достижение Гретцки по результативности в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото Twitter

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 50-е очко в нынешнем сезоне НХЛ.

Российский форвард сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата против «Флориды».

30-летний россиянин стал четвертым незадрафтованным игроком в истории лиги, которому удалось набрать 50 или более очков в семи сезонах подряд. До него это удавалось Уэйну Гретцки, Петеру Штястны и Майку Райдли.

На счету Панарина 12 голов и 38 результативных передач в 42 матчах сезона-2021/22. Россиянин выступает в НХЛ с сезона-2015/16, в каждом из сезонов в лиге он набирал более 50 очков.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Уэйн Гретцки
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Панарин сделал голевую передачу в матче с «Флоридой» и набрал 50-е очко в сезоне

«Филадельфия» обыграла «Виннипег» и одержала вторую победу после серии из 13 поражений подряд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 46 25 21 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 38 16 22 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 46 20 26 46
6 Баффало 44 14 30 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 43 32 11 67
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Миннесота 40 27 13 57
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 42 23 19 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 45 16 29 39
8 Аризона 43 10 33 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 26 19 55
2 Анахайм 48 23 25 55
3 Лос-Анджелес 46 23 23 53
4 Калгари 40 21 19 48
5 Сан-Хосе 46 22 24 48
6 Эдмонтон 41 22 19 47
7 Ванкувер 45 20 25 46
8 Сиэтл 45 14 31 32
Результаты / календарь
23.01
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11.02
2.02 03:00
Бостон – Сиэтл
 3 : 2
2.02 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 1 : 7
2.02 03:00
Питтсбург – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
2.02 03:00
Рейнджерс – Флорида
 5 : 2
2.02 03:00
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
2.02 03:00
Филадельфия – Виннипег
 3 : 1
2.02 03:30
Айлендерс – Оттава
 4 : 1
2.02 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 - : -
2.02 04:30
Даллас – Калгари
 - : -
2.02 05:00
Колорадо – Аризона
 - : -
2.02 06:00
Вегас – Баффало
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 61
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 59
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 46 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
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