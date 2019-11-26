Панарин повторил достижение Буре 17-летней давности

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили в овертайме «Миннесоту» — 3:2. Первой звездой встречи стал российский форвард хозяев Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик. За последние 10 встреч он 8 раз набирал более одного очка за игру. 17 лет назад подобным достижением в составе «синерубашечников» отметился Павел Буре.

Также в прошедшей встрече на счету Панарина показатель полезности «+2» и силовой прием за 20.24 на льду (3.54 — в большинстве). В 22 матчах он набрал 30 (12+18) очков при «+11».

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