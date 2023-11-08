Панарин о своих волосах: «Постепенно обрастают? Приближается зима — нужно быть готовым»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о своей прическе. Летом 32-летний нападающий побрился налысо.

«Моя лысая голова потихоньку обрастает волосами? Приближается зима, поэтому нужно быть к этому готовым. Становится слишком холодно», — цитирует игрока клубная пресс-служба.

В этом сезоне НХЛ форвард набрал 20 (7+13) очков в 12 матчах сезона и повторил достижение Ягра за «Рейнджерс».