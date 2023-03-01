Панарин поприветствовал своего экс-одноклубника Кейна в «Рейнджерс»
Пресс-служба «Рейнджерс» выложила видео, где российский форвард Артемий Панарин приветствует новичка команды Патрика Кейна.
«Патрик, Патрик, поздравляем», — произносит россиянин на коротком видео в соцсетях «Рейнджерс».
Хоккеисты выступали вместе за «Чикаго» с 2015 по 2017 год.
В текущем сезоне Кейн принял участие в 54 матчах за «Чикаго» и набрал 45 (16+29) очков.
«Рейнджерс» занимает 6-е место в турнирной таблице «Востока» с 77 очками за 60 матчей.
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Оттава – Детройт
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|03:00
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Тампа-Бэй – Флорида
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Баффало – Коламбус
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Нэшвилл – Питтсбург
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Сент-Луис – Сиэтл
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Миннесота – Айлендерс
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Виннипег – Лос-Анджелес
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