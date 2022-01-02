Панарин попал в коронавирусный протокол перед матчем против «Тампы-Бэй»
20:20
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин попал в коронавирусный протокол НХЛ, сообщает официальный Twitter клуба. Он пропустит матч регулярного чемпионата против «Тампы-Бэй».
Также попал в протокол ассистент главного тренера Майк Келли. Из резервного состава в первую команду был вызван Морган Бэррон.
Матч «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» начнется в 20.30 по московскому времени.
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