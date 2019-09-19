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Панарин получил травму в игре с «Нью-Джерси»

07:38
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму в контрольном матче против «Нью-Джерси» (3:4). Россиянин не смог продолжить игру из-за легкого растяжения паховых мышц, сообщает пресс-служба клуба. Серьезность травмы и сроки восстановления пока неизвестны.

Отметим, что Панарин отметился заброшенной шайбой в этом матче. Напомним, что Артемий заключил с «Рейнджерс» контракт на 7 лет со средней зарплатой в 11,6 миллиона долларов за сезон.

«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» благодаря голам Гусева и Мальцева

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