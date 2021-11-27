Панарин получил такой же штраф, как Уилсон за удар Бучневича
21:22
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оштрафован после игры с «Бостоном» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
С хоккеиста будут взысканы 5 тысяч долларов за неспортивное поведение. Это максимально возможная сумма в рамках текущего коллективного соглашения.
Панарин получил такой же штраф, как нападающий «Вашингтона» Том Уилсон в прошлом сезоне, напоминает журналист Ларри Брукс.
Но тогда Уилсон исподтишка ударил нападающего Павла Бучневича, а потом бросил Панарина на лед, в результате чего россиянин получил травму.
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