Панарин получил от "Коламбуса" кепку после победы над "Рейнджерс". Видео

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (3:2 Б) получил приз от команды как лучший игрок. Россиянину вручили кепку.

Панарин в этой игре забросил шайбу в третьем приоде, а также реализовал победный буллит. 2 очка, заработанные "Коламбусом", принесли команде путевку в плей-офф НХЛ.

В последней игре "регулярки" с "Оттавой" "Блю Джэкетс" нужна победа, чтобы рассчитывать на седьмое место. Иначе "Коламбус" в первом раунде плей-офф встретится с "Тампой".