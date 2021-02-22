Панарин покинет расположение «Рейнджерс» из-за скандала
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин покинет расположение команды. Это связано со скандалом, который разгорелся после последних публикаций в СМИ, пишет в Twitter журналист Ларри Брукс.
Тренер Андрей Назаров 22 февраля в интервью «Комсомольской правде» рассказал о случае в декабре 2011-го года, когда он возглавлял «Витязь» и за команду тогда играл Артемий Панарин.
По словам тренера, «Витязь» на выезде уступил рижскому «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а вечером после игры Панарин вместе с легионерами подмосковного клуба отправился в бар, где ударил девушку.
Также тренер добавил, что хоккеисту грозил суд и реальный срок, но за него заступились авторитетные жители Риги, где и произошел инцидент.
Панарина обвинили в тяжком преступлении. Пока единственное доказательство — шокирующий рассказ Назарова
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