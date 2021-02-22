Панарин покинет расположение «Рейнджерс» из-за скандала

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин покинет расположение команды. Это связано со скандалом, который разгорелся после последних публикаций в СМИ, пишет в Twitter журналист Ларри Брукс.

Breaking news: Panarin is taking a leave of absence from NYR in aftermath of political hit piece against him from Russia alleging that he beat up an 18-year-old girl in Russia in 2011. — Larry Brooks (@NYP_Brooksie) February 22, 2021

Тренер Андрей Назаров 22 февраля в интервью «Комсомольской правде» рассказал о случае в декабре 2011-го года, когда он возглавлял «Витязь» и за команду тогда играл Артемий Панарин.

По словам тренера, «Витязь» на выезде уступил рижскому «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а вечером после игры Панарин вместе с легионерами подмосковного клуба отправился в бар, где ударил девушку.

Также тренер добавил, что хоккеисту грозил суд и реальный срок, но за него заступились авторитетные жители Риги, где и произошел инцидент.

Панарина обвинили в тяжком преступлении. Пока единственное доказательство — шокирующий рассказ Назарова