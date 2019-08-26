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Панарин показал перстни чемпиона Коркинского хоккея. Фото

18:57
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился в своем Instagram новой фотографией.

— Перстни чемпиона Коркинского хоккея, — написал хоккеист.

Напомним, что «Рейнджерс» подписал с 27-летним российским форвардом 7-летний контракт с годовой зарплатой в 11,64 миллиона долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым русским хоккеистом в истории НХЛ.

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