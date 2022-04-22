Таблица лучших ассистентов НХЛ: Панарин поднялся на второе место

Панарин поднялся на второе место в таблице лучших ассистентов НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал четыре результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:3).

Таким образом, на счету 30-летнего россиянина 74 передачи. Форвард вышел на второе место в списке лучших ассистентов сезона, уступая лидирующему Джонатану Юбердо из «Флориды» 9 передач.

Список лучших ассистентов НХЛ сезона-2021/22:

1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 83 передачи в 77 матчах

2. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 74 передачи в 73 матчах

3. Джонни Годро («Калгари») — 71 передача в 78 матчах

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 70 передач в 76 матчах

5. Роман Йоси («Нэшвилл») — 69 передач в 75 матчах

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22. Кирилл Капризов («Миннесота») — 53 передачи в 76 матчах

23. Евгений Кузнецов («Вашингтон») — 53 передачи в 74 матчах