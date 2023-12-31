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Сегодня, 08:34

Панарин о победе над «Тампой»: «Не знаю, что может быть лучше, чем завершить год таким образом»

Руслан Минаев
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу над «Тампой» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин оформил в игре хет-трик.

«Чувствую себя превосходно. Не знаю, что может быть лучше, чем завершить год таким образом. Мы победили и это самое главное», — цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» набрали 51 очко и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» потерпела второе поражение подряд. «Лайтнинг» с 39 очками — на 10-й строчке таблицы «Востока».

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 35 25 10 51
2 Каролина 37 20 17 44
3 Айлендерс 35 17 18 43
4 Филадельфия 35 19 16 43
5 Вашингтон 34 17 17 40
6 Нью-Джерси 35 19 16 40
7 Питтсбург 34 17 17 38
8 Коламбус 38 12 26 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 34 21 13 48
2 Флорида 36 22 14 46
3 Торонто 34 17 17 41
4 Тампа-Бэй 37 17 20 39
5 Детройт 36 17 19 38
6 Монреаль 35 15 20 35
7 Баффало 37 15 22 34
8 Оттава 31 13 18 26
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 22 14 47
2 Виннипег 34 21 13 46
3 Даллас 34 21 13 46
4 Нэшвилл 37 20 17 41
5 Аризона 35 19 16 40
6 Сент-Луис 36 18 18 37
7 Миннесота 34 16 18 36
8 Чикаго 35 11 24 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 36 23 13 49
2 Вегас 37 22 15 49
3 Лос-Анджелес 32 20 12 44
4 Сиэтл 37 14 23 37
5 Эдмонтон 32 16 16 33
6 Калгари 35 14 21 33
7 Анахайм 35 13 22 26
8 Сан-Хосе 36 9 27 21
Результаты / календарь
18.12
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1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
31.12 01:00
Баффало – Коламбус
 3 : 2 ОТ
31.12 03:00
Торонто – Каролина
 2 : 3
31.12 03:00
Флорида – Монреаль
 4 : 1
31.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
1 : 5
31.12 03:00
Вашингтон – Нэшвилл
 2 : 3 Б
31.12 03:00
Бостон – Нью-Джерси
 5 : 2
31.12 03:00
Питтсбург – Сент-Луис
 4 : 2
31.12 06:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 - : -
31.12 22:00
Миннесота – Виннипег
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 36 59
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 36 56
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 35 50
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 29
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 36 25
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 36 24
И КН
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 2 1
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1

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