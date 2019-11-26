«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили в овертайме «Миннесоту» — 3:2. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик. Также на его счету показатель полезности «+2» и силовой прием за 20.24 на льду (3.54 — в большинстве). Он был признан первой звездой встречи.

В 22 матчах на счету Панарина 30 (12+18) очков при «+11».

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