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Панарин — первая российская звезда НХЛ в ноябре

09:57
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал самым результативным российским игроком ноября в НХЛ, cообщается на русскоязычном сайте лиги.

В 15 матчах Панарин набрал 23 (7+16) очка и стал самым результативным российским игроком месяца. Также он стал лучшим среди россиян с полезностью «+11».

28-летний нападающий остался без очков лишь в двух играх месяца, в девяти из 15 матчей набрав два и более очков.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/panarin-malkin-khudobin-named-russian-stars-of-november/c-312038824

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