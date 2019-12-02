Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал самым результативным российским игроком ноября в НХЛ, cообщается на русскоязычном сайте лиги.

В 15 матчах Панарин набрал 23 (7+16) очка и стал самым результативным российским игроком месяца. Также он стал лучшим среди россиян с полезностью «+11».

28-летний нападающий остался без очков лишь в двух играх месяца, в девяти из 15 матчей набрав два и более очков.

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