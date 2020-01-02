Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал самым результативным игроком декабря в НХЛ. Он был признан первой российской звездой месяца, сообщается на русскоязычном сайте лиги. В тройку также вошли форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин и вратарь «Айлендерс» Семен Варламов.

В 14 матчах на счету Панарина 22 (8+14) балла . Нападающий «Рейнджерс» не смог набрать очки только в трех играх декабря. Артемий в матче с «Сан-Хосе» оформил первый хет-трик за «синерубашечников». Ранее он был выбран на Матч звезд НХЛ.

Панарин удостоен звания российской звезды второй месяц подряд.