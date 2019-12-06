Панарин передал «привет» болельщикам «Коламбуса»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:2) отреагировал на то, как его встретили болельщики бывшего клуба.

— Я провел прекрасные два года в «Коламбусе», — цитирует Панарина New York Post. — Для меня это была отличная возможность проявить себя. Я стал более совершенным игроком, так что все хорошо. Мне многое дало то время, что я провел в «Блю Джэкетс».

Свист с трибун? Ведь я играл против их команды, так что ничего удивительного. В прошлом году я играл за «Коламбус» и видел, что фанаты делали подобное. Теперь же я счастлив играть за «Рейнджерс». А что касается свиста болельщиков «Коламбуса», то хочу лишь сказать «привет» тем, кому нравлюсь.

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