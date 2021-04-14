Панарин отреагировал на то, что превзошел рекорд результативности Мессье
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал тот факт, что он превзошел рекорд результативности Марка Мессье, набрав 138 (45+93) очков в 100 матчах за команду (Мессье набрал 137 очков в первых 100 матчах).
«Честно говоря, даже не знал про рекорд. Просто знал, что провожу 100-й матч за команду. Не думаю про очки. Я всегда стараюсь выкладываться на 100 процентов, спасибо партнерам, которые помогли мне установить этот рекорд. Я доволен собой, но не на все 100 процентов. Почему не на 100? Всегда есть куда совершенствоваться. Есть одна цель — Кубок Стэнли», — приводит Newsday слова Панарина.
Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В нынешнем сезоне он набрал 43 (13+30) очка в 31 матче.
Дополнительная информация:
https://www.newsday.com/sports/hockey/rangers/artemi-panarin-rangers-zac-jones-contract-1.50213539
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