Панарин отреагировал на то, что превзошел рекорд результативности Мессье

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал тот факт, что он превзошел рекорд результативности Марка Мессье, набрав 138 (45+93) очков в 100 матчах за команду (Мессье набрал 137 очков в первых 100 матчах).

«Честно говоря, даже не знал про рекорд. Просто знал, что провожу 100-й матч за команду. Не думаю про очки. Я всегда стараюсь выкладываться на 100 процентов, спасибо партнерам, которые помогли мне установить этот рекорд. Я доволен собой, но не на все 100 процентов. Почему не на 100? Всегда есть куда совершенствоваться. Есть одна цель — Кубок Стэнли», — приводит Newsday слова Панарина.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В нынешнем сезоне он набрал 43 (13+30) очка в 31 матче.