Панарин открыл собственный благотворительный фонд

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин открыл свой благотворительный фонд, об этом сообщается на странице фонда в Instagram.

— Благотворительный Фонд Артемия Панарина зарегистрирован и готов к работе! В профиле можете найти почту, куда уже можно отправлять запросы. Впереди у нас большой путь, вместе мы сможем многое, — говорится в сообщении на его странице.

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