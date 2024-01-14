Панарин открыл счет на первой минуте матча «Рейнджерс» с «Вашингтоном»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

32-летний россиянин забросил на 48-й секунде первого периода.

Шайба в ворота «Вашингтона» стала для Панарина 27-й в сезоне-2023/24. Всего у него 59 (27+32) очков в 42 играх.