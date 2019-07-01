15:09 | Хоккей — НХЛ

Панарин отказался от восьмилетнего контракта с "Коламбусом" на 96 миллионов долларов

0
Обсудить

Российский нападающий Артемий Панарин отказался от предложения "Коламбуса", утверждает журналист Аарон Портцлайн. По его информации, "Блю Джекетс" предлагали 27-летнему хоккеисту восьмилетний контракт на сумму около 96 миллионов долларов, но спортсмен отказался.

Отметим, что в приглашении Панарина также заинтересованы "Колорадо", "Флорида" и "Айлендерс". В прошлом сезоне россиянин выступал составе "Блю Джэкетс", где провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 87 (28+59) очков, в плей-офф на его счету 11 (5+6) очков в 10 встречах.

Ранее сообщалось, что "Коламбус" также готов платить 27-летнему хоккеисту больше 12 миллионов в год, лишь бы удержать его в команде. "Айлендерс" готовы предложить 11-12 миллионов.

1 июля Панарин и его соотечественник, голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский стали неограниченно свободными агентами. 27-летний Панарин в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф в его активе 10 матчей и 11 (5+6) очков.

 

В "Колорадо" готовы платить Панарину больше 12 миллионов долларов за сезон // "Айлендерс" предлагает Панарину контракт на семь лет с зарплатой в 11-12 миллионов долларов в год

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ