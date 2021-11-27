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Панарин оштрафован на 5 тысяч долларов за бросок перчатки в Маршана

18:49
Артемий Панарин против Брэда Маршана.
Артемий Панарин против Брэда Маршана.
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Дисциплинарный комитет НХЛ оштрафовал на 5 тысяч долларов нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина, сообщает пресс-служба организации.

Россиянин был удален в концовке встречи регулярного чемпионата против «Бостона» (5:2) за неспортивное поведение. У него произошла словесная перепалка с форвардом «Мишек» Брэдом Маршаном, после чего Панарин бросил в канадца крагой.

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Иван Шитик все материалы автора
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