Панарин оштрафован на 5 тысяч долларов за бросок перчатки в Маршана
18:49
Дисциплинарный комитет НХЛ оштрафовал на 5 тысяч долларов нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина, сообщает пресс-служба организации.
Россиянин был удален в концовке встречи регулярного чемпионата против «Бостона» (5:2) за неспортивное поведение. У него произошла словесная перепалка с форвардом «Мишек» Брэдом Маршаном, после чего Панарин бросил в канадца крагой.
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