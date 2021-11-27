Панарин оштрафован на 5 тысяч долларов за бросок перчатки в Маршана

Дисциплинарный комитет НХЛ оштрафовал на 5 тысяч долларов нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина, сообщает пресс-служба организации.

Россиянин был удален в концовке встречи регулярного чемпионата против «Бостона» (5:2) за неспортивное поведение. У него произошла словесная перепалка с форвардом «Мишек» Брэдом Маршаном, после чего Панарин бросил в канадца крагой.