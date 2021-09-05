Панарин опубликовал совместное фото с Хачановым
20:14
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин выложил совместное фото с российским теннисистом Кареном Хачановым.
«Я на склоне просто. The ground was uneven», — подписал хоккеист фото, на котором спортсмены демонстрируют жест из фильма «Черная пантера».
Панарин в прошедшем сезоне НХЛ провел 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 58 (17+41) очков.
Хачанов на Олимпийских играх в Токио завоевал серебряную медаль в одиночном разряде. На старте проходящего в Нью-Йорке US Open он потерпел поражение от южноафриканца Ллойда Харриса.
Я на склоне просто— Artemiy Panarin (@artemiypanarin) September 5, 2021
The ground was uneven pic.twitter.com/KmDgr03e3D
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