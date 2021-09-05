Панарин опубликовал совместное фото с Хачановым

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин выложил совместное фото с российским теннисистом Кареном Хачановым.

«Я на склоне просто. The ground was uneven», — подписал хоккеист фото, на котором спортсмены демонстрируют жест из фильма «Черная пантера».

Панарин в прошедшем сезоне НХЛ провел 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 58 (17+41) очков.

Хачанов на Олимпийских играх в Токио завоевал серебряную медаль в одиночном разряде. На старте проходящего в Нью-Йорке US Open он потерпел поражение от южноафриканца Ллойда Харриса.